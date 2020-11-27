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Тим Берджесс опубликовал новый EP «Ascent of the Ascended»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:14

Британский музыкант Тим Берджесс, известный как солист рок-группы The Charlatans, выпустил новый сольный мини-альбом под названием «Ascent of the Ascended».

В EP вошли шесть песен, четыре из которых были записаны в виде живых выступлений на музыкальной студии Paste Studio в Нью-Йорке. По информации Gigwise, музыкант записал live-перформансы в начале года, в марте, и решил включить их в альбом, чтобы компенсировать слушателям отсутствие концертов в период пандемии.

Остальные треки с пластинки Берджес написал во время локдауна. Издание DYI называет их двумя противоположностями. Песня «The Ascent of the Ascended», по мнению критиков, заканчивается «великолепной какофонией», а «Yours. To Be», напротив, «торжествует на одной лишь сплошной недооцененной красоте».

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