В России создали экспресс-тест слюны, выявляющий коронавирус

Российская компания «ТестГен» создала экспресс-тест на COVID-19 — он позволяет обнаружить вирус за 15 минут по анализу слюны. Об этом сообщил «Коммерсант».

Тест использует метод иммунохромотографии и позволяет выявлять антигены коронавируса без специального оборудования. Это значит, что в будущем разработку можно будет применять в больницах и аэропортах.

«Это позволит проводить экспресс-скрининг большого потока людей, оперативно выявлять заболевших даже при отсутствии каких‑либо признаков и в итоге не допускать потенциального распространения инфекции», — сказал представитель «ТестГена» Денис Викторов.

Экспресс-тесту предстоит пройти клинические испытания и получить регистрационное удостоверение. Пока информации об эффективности разработки в открытом доступе нет. По словам биолога Алексея Грачева, она точна примерно, как ПЦР-тест.