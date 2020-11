Российский иллюстратор Кася Денисевич получила американскую премию CaldeNott — ее вручают ежегодно за достижения в области детской литературы. Об этом сообщил портал Srsly.

Дебютную книгу Денисевич «Neighbors» («Соседи») признали одной из лучших в 2020 году. Иллюстрации из издания участвовали в выставке на Болонской ярмарке детской книги и в Original Art Society of Illustrators of New York. На русском языке книга будет опубликована в начале 2021 года.