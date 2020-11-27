Российский иллюстратор Кася Денисевич получила американскую премию CaldeNott

Дебютную книгу Денисевич «Neighbors» («Соседи») признали одной из лучших в 2020 году. Иллюстрации из издания участвовали в выставке на Болонской ярмарке детской книги и в Original Art Society of Illustrators of New York. На русском языке книга будет опубликована в начале 2021 года.

«Neighbors» рассказывает о девушке, которая переехала в новую квартиру и размышляет о том, кем могут быть ее соседи. На книгу художницу вдохновили воспоминания из ее детства — о том, как она вместе с семьей покинула московский дом и перебралась жить в Барселону.

«Все сошлось для меня в картинку дома в разрезе, со всеми деталями нашего московского дома от той самой плитки до лепнины и башенки, который я населила своими друзьями, соседями и московскими типажами, по которым скучала. Из этого рисунка и выросла книжка», — рассказывает Денисевич.