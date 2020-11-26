В Калифорнии пастор открыл церковь под видом стриптиз-клуба, чтобы обойти карантинный запрет

Дело в том, что в Калифорнии с 12 ноября разрешили открыть стриптиз-клубы. Церкви при этом по-прежнему остаются закрытыми в связи с распространением коронавируса. Необычный выход из ситуации нашел пастор Пол Маккой.

В калифорнийском городе Сан-Диего пастор зарегистрировал церковь как стрип-клуб, чтобы продолжить проповедовать во время пандемии, сообщил портал RedState.

Во время своей первой встречи с паствой Маккой устроил мини-стриптиз, чтобы деятельность его церкви не противоречила документам. Пастор снял галстук под музыку и бросил его в аудиторию. Следом за этим священник вернулся к проповеди — он посвятил ее преследованиям церкви и тираническом правлении.

В Петербурге в июне произошла похожая история, только там, напротив, культурно-развлекательное учреждение (планетарий) открылось под видом храма. Планетарий назвал себя «храмом науки и технологий» и пытался вернуться к работе одновременно с церквями.