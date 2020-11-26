Россия стала лидером в контрабанде предметов искусства

Россия стала мировым лидером в контрабанде предметов искусства. Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирной таможенной организации, сообщил The Art Newspaper.

На долю России приходится более половины (58,5%) преступлений, зафиксированных в мире в 2019 году. Из 227 правонарушений 133 произошли в России. В страну пытались незаконно ввезти культурные объекты 32 раза, а вывезти — 101 раз.

Также в топе рейтинга оказались Украина (14 случаев контрабанды), Кипр (10), Куба (7), Чили (7), Перу, Объединенные Арабские Эмирату и Саудовская Аравия (по 3-4 случая). В целом, в мире происходит не так много преступлений, связанных с контрабандой искусства, отмечают в докладе.

Опасения искусствоведов насчет контрабанды из Сирии и Ирака в 2019 году не подтвердились: эти страны не фигурируют в документах таможенников существенным образом. Большинство незаконных перемещений предметов искусства по-прежнему происходит на самолетах и автомобилях.