перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Россия стала лидером в контрабанде предметов искусства 23:09
Annie Spratt/Unsplash ВОЗ: 5 миллионов человек умирают в год из‑за недостатка физической нагрузки
ВОЗ: 5 миллионов человек умирают в год из‑за недостатка физической нагрузки 23:06
В Гвинее родился детеныш вымирающего племени шимпанзе. Его родила последняя плодовитая самка 22:30
«Туалет и место творчества подростков»: «Архнадзор» призвал спасти исторический вокзал 22:15
На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на скорую помощь 21:56
Мерил Стрип и Николь Кидман устраивают праздник для ЛГБТ-школьниц в трейлере «Выпускного» 21:31
ТНТ/YouTube Ведущего «Битвы экстрасенсов» уволили из проекта. Он подсказывал экстрасенсам ответы за деньги
Ведущего «Битвы экстрасенсов» уволили из проекта. Он подсказывал экстрасенсам ответы за деньги 21:10
Модная вечеринка в новом клипе Pompeya «Traditional Values» 20:41
Собянин: метро в Москве будет работать в новогоднюю ночь 20:38
Миккельсен в роли Грин-де-Вальда, новый альбом Антона Маскелиаде и другие новости дня 20:12 Дайджест
В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль. Его водителя отпустили на следующий день Обновлено в 20:01
Anne Nygård/Unsplash Православные священники призвали белорусских силовиков прекратить насилие
Православные священники призвали белорусских силовиков прекратить насилие 19:45
В приложении московского Дептранса появились заказ такси, каршеринг и аренда самокатов 19:41
В Москве поверх снега положили газон 18:44
Виталий Кличко издал сборник собственных цитат. Он называется «Кто не слышал, тот увидит» 18:27
В Роскосмосе опровергли предложение не использовать МКС Обновлено в 18:20
Пресс-материалы Российские актеры и инфлюэнсеры примерили 3D-коллекцию от More.tv и Replicant.fashion
Российские актеры и инфлюэнсеры примерили 3D-коллекцию от More.tv и Replicant.fashion 18:13
Власти Германии выплатят по 3000 евро военным-геям в виде компенсации за дискриминацию 17:42
«Важный шаг к свободе»: Антон Маскелиаде выпустил новый альбом «Контра» 17:28
Дефицит российского бюджета за три года составит 5,5 трлн рублей. Гасить его собираются госзаймами 17:10
Отключить рекламу

ВОЗ: 5 миллионов человек умирают в год из‑за недостатка физической нагрузки

Федор Кузьмин
Сегодня в 23:06

Недостаток активности ежегодно обходится человечеству в пять миллионов жизней. Об этом говорится в обновленной версии инструкций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере физического здоровья.

Статистика ВОЗ показывает, что 25% взрослых и 80% подростков не имеют достаточно физической активности. Пандемия коронавируса только усугубила эту ситуацию. В глобальном масштабе это обходится в 54 млрд долларов затрат на медицинское обслуживание и еще 14 млрд долларов убытка из‑за снизившейся производительности.

Инструкции ВОЗ рекомендуют от 150 до 300 минут умеренной или интенсивной аэробной активности в неделю для взрослых — в том числе людям с хроническими заболеваниями или инвалидностью. Детям правила, изданные организацией, предписывают проводить за активной деятельностью в среднем 60 минут в день.

Согласно рекомендациям, женщинам стоит поддерживать регулярную физическую активность на протяжении беременности и после родов. Людям в возрасте от 65 лет рекомендуется добавлять занятия, которые улучшают баланс и координацию, а также укрепляют мышцы. Это позволит предотвратить падения и улучшить здоровье.

Также регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению сердечных заболеваний, диабета второго типа и рака. Она снижает симптомы депрессии и тревоги, улучшает память и здоровье головного мозга.

«Каждый шаг имеет значение, особенно сейчас, когда все мы справляемся с ограничениями пандемии. Мы все должны двигаться каждый день — безопасно и творчески», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ призывает мировые правительства поддержать глобальную стратегию организации на 2018–2030 годы и учесть эти принципы при разработке национальной политики здравоохранения.

План был согласован на 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018 году. Его цель — к 2030 году повысить уровень физической активности на 15%.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Человек из Подольска
Экранизация нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова про поразительных полицейских
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить