ВОЗ: 5 миллионов человек умирают в год из‑за недостатка физической нагрузки

Недостаток активности ежегодно обходится человечеству в пять миллионов жизней. Об этом говорится в обновленной версии инструкций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере физического здоровья.

Статистика ВОЗ показывает, что 25% взрослых и 80% подростков не имеют достаточно физической активности. Пандемия коронавируса только усугубила эту ситуацию. В глобальном масштабе это обходится в 54 млрд долларов затрат на медицинское обслуживание и еще 14 млрд долларов убытка из‑за снизившейся производительности.

Инструкции ВОЗ рекомендуют от 150 до 300 минут умеренной или интенсивной аэробной активности в неделю для взрослых — в том числе людям с хроническими заболеваниями или инвалидностью. Детям правила, изданные организацией, предписывают проводить за активной деятельностью в среднем 60 минут в день.

Согласно рекомендациям, женщинам стоит поддерживать регулярную физическую активность на протяжении беременности и после родов. Людям в возрасте от 65 лет рекомендуется добавлять занятия, которые улучшают баланс и координацию, а также укрепляют мышцы. Это позволит предотвратить падения и улучшить здоровье.

Также регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению сердечных заболеваний, диабета второго типа и рака. Она снижает симптомы депрессии и тревоги, улучшает память и здоровье головного мозга.

«Каждый шаг имеет значение, особенно сейчас, когда все мы справляемся с ограничениями пандемии. Мы все должны двигаться каждый день — безопасно и творчески», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ призывает мировые правительства поддержать глобальную стратегию организации на 2018–2030 годы и учесть эти принципы при разработке национальной политики здравоохранения.

План был согласован на 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018 году. Его цель — к 2030 году повысить уровень физической активности на 15%.