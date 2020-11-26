перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Россия стала лидером в контрабанде предметов искусства 23:09
Annie Spratt/Unsplash ВОЗ: 5 миллионов человек умирают в год из‑за недостатка физической нагрузки
ВОЗ: 5 миллионов человек умирают в год из‑за недостатка физической нагрузки 23:06
В Гвинее родился детеныш вымирающего племени шимпанзе. Его родила последняя плодовитая самка 22:30
«Туалет и место творчества подростков»: «Архнадзор» призвал спасти исторический вокзал 22:15
На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на скорую помощь 21:56
Мерил Стрип и Николь Кидман устраивают праздник для ЛГБТ-школьниц в трейлере «Выпускного» 21:31
ТНТ/YouTube Ведущего «Битвы экстрасенсов» уволили из проекта. Он подсказывал экстрасенсам ответы за деньги
Ведущего «Битвы экстрасенсов» уволили из проекта. Он подсказывал экстрасенсам ответы за деньги 21:10
Модная вечеринка в новом клипе Pompeya «Traditional Values» 20:41
Собянин: метро в Москве будет работать в новогоднюю ночь 20:38
Миккельсен в роли Грин-де-Вальда, новый альбом Антона Маскелиаде и другие новости дня 20:12 Дайджест
В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль. Его водителя отпустили на следующий день Обновлено в 20:01
Anne Nygård/Unsplash Православные священники призвали белорусских силовиков прекратить насилие
Православные священники призвали белорусских силовиков прекратить насилие 19:45
В приложении московского Дептранса появились заказ такси, каршеринг и аренда самокатов 19:41
В Москве поверх снега положили газон 18:44
Виталий Кличко издал сборник собственных цитат. Он называется «Кто не слышал, тот увидит» 18:27
В Роскосмосе опровергли предложение не использовать МКС Обновлено в 18:20
Пресс-материалы Российские актеры и инфлюэнсеры примерили 3D-коллекцию от More.tv и Replicant.fashion
Российские актеры и инфлюэнсеры примерили 3D-коллекцию от More.tv и Replicant.fashion 18:13
Власти Германии выплатят по 3000 евро военным-геям в виде компенсации за дискриминацию 17:42
«Важный шаг к свободе»: Антон Маскелиаде выпустил новый альбом «Контра» 17:28
Дефицит российского бюджета за три года составит 5,5 трлн рублей. Гасить его собираются госзаймами 17:10
Отключить рекламу

В Гвинее родился детеныш вымирающего племени шимпанзе. Его родила последняя плодовитая самка

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:30

В лесу вокруг деревни Босу в Гвинее ученые обнаружили самку шимпанзе с новорожденным детенышем. Малыш может стать спасением для местного вымирающего племени обезьян — его родила последняя плодовитая самка, сообщил Yahoo! News.

По словам ученых, родившийся детеныш — девочка, а значит, она сможет в будущем дать потомство и помочь восстановить популяцию шимпанзе. В последние годы племя обезьян в Босу постепенно вымирало в изоляции от других сообществ шимпанзе.

Теперь у населения деревни появилась надежда на спасение обезьян, живущих по соседству. Местные жители верят, что шимпанзе — это реинкарнация их предков, и потому на протяжении многих десятилетий защищают их.

Для ученых обезьяны из Босу особенно интересны тем, что они мастерски владеют орудиями: например, могут использовать каменный молоток и наковальню для раскалывания орехов. Сейчас в племени осталось всего несколько особей.

Деревня Босу располагается на территории заповедника Mount Nimba Strict, расположенного на границе Гвинеи с Кот д’Ивуаром и Либерией и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Человек из Подольска
Экранизация нашумевшей пьесы Дмитрия Данилова про поразительных полицейских
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку

Другие материалы по темам

Теги
Yahoo
ЮНЕСКО
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить