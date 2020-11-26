В Гвинее родился детеныш вымирающего племени шимпанзе. Его родила последняя плодовитая самка

В лесу вокруг деревни Босу в Гвинее ученые обнаружили самку шимпанзе с новорожденным детенышем. Малыш может стать спасением для местного вымирающего племени обезьян — его родила последняя плодовитая самка, сообщил Yahoo! News.

По словам ученых, родившийся детеныш — девочка, а значит, она сможет в будущем дать потомство и помочь восстановить популяцию шимпанзе. В последние годы племя обезьян в Босу постепенно вымирало в изоляции от других сообществ шимпанзе.

Теперь у населения деревни появилась надежда на спасение обезьян, живущих по соседству. Местные жители верят, что шимпанзе — это реинкарнация их предков, и потому на протяжении многих десятилетий защищают их.

Для ученых обезьяны из Босу особенно интересны тем, что они мастерски владеют орудиями: например, могут использовать каменный молоток и наковальню для раскалывания орехов. Сейчас в племени осталось всего несколько особей.

Деревня Босу располагается на территории заповедника Mount Nimba Strict, расположенного на границе Гвинеи с Кот д’Ивуаром и Либерией и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.