«Туалет и место творчества подростков»: «Архнадзор» призвал спасти исторический вокзал

Градозащитное движение «Архнадзор» призвало спасти исторический вокзал станции Покровское-Стрешнево, заброшенный более 40 лет. На плачевное состояние здания обратил внимание координатор движения Андрей Новичков.

Активист показал, как вокзал выглядит сегодня. Он обратил внимание на то, что «поехавшая» кирпичная кладка пребывает в «безобразном состоянии», из‑за нее разваливается башенка здания. По словам Новичкова, в помещение попадает вода через ржавую кровлю.

Здание вокзала на протяжении 40 лет было заброшено, оно неоднократно загоралось. Как уточнил Новичков, вокзал, который является памятником архитектуры, стал «самым настоящим туалетом и местом для творчества подростков», которые рисует на заброшенном вокзале граффити.