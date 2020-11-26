«Туалет и место творчества подростков»: «Архнадзор» призвал спасти исторический вокзал

Градозащитное движение «Архнадзор» призвало спасти исторический вокзал станции Покровское-Стрешнево, заброшенный более 40 лет. На плачевное состояние здания обратил внимание координатор движения Андрей Новичков.
Активист показал, как вокзал выглядит сегодня. Он обратил внимание на то, что «поехавшая» кирпичная кладка пребывает в «безобразном состоянии», из‑за нее разваливается башенка здания. По словам Новичкова, в помещение попадает вода через ржавую кровлю.
Здание вокзала на протяжении 40 лет было заброшено, оно неоднократно загоралось. Как уточнил Новичков, вокзал, который является памятником архитектуры, стал «самым настоящим туалетом и местом для творчества подростков», которые рисует на заброшенном вокзале граффити.
«Вокзал неоднократно выставлялся на продажу, находил новых владельцев, однако реставрационные работы не начаты. Огромные деньги ушли на строительство МЦД, почему же не восстановить в рамках этого проекта?» — задался вопросом Новичков.
Здание вокзала станции «Покровское-Стрешнево» было построено в 1908 году по проекту архитектора Бржозовского в стиле северного модерна. Комплекс состоял из кирпичного строения, украшенного майоликой и декоративной башенкой. К нему также примыкал деревянный павильон — однако его разрушили в конце 1980-х годов.
Андрей Новичков вместе с муниципальным депутатом района Лефортово Александрой Андреевой был избит в Москве в конце сентября. Новичков и Андреева пытались остановить снос водонапорной башни XIX века, которую власти признали самостроем.