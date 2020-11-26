На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на скорую помощь

На Едином портале госуслуг появилась возможность пожаловаться на проблемы при вызове скорой помощи. Об этом сообщил «РБК».

На сервисе можно оставить отклик на работу не только скорой помощи, но и местной поликлиники — например, если там не отвечают на телефонные звонки во время пандемии COVID-19. Чтобы оставить жалобу, нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить обращение.

Ответ на жалобу должен прийти в личный кабинет или на электронную почту. «Если проблема не решена, поставьте, пожалуйста, низкую оценку, и мы проверим работу ведомства», — обещают на портале.

«Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.