Мерил Стрип и Николь Кидман устраивают праздник для ЛГБТ-школьниц в трейлере «Выпускного»

Сценарий картины написали Боб Мартин и Чад Бегелин. В мюзикле снялись лауреаты премии «Оскар» Мерил Стрип и Николь Кидман , а также телеведущий Джеймс Корден и звезда сериала «Новая норма» Эндрю Рэннеллс.

В сети появился трейлер мюзикла «Выпускной», поставленного продюсером и режиссером Райаном Мерфи для стриминговой платформы Netflix . Фильм станет адаптацией успешного одноименного бродвейского шоу.

Фильм расскажет о школьнице Эмме из небольшого городка в Индиане, которую не пускают на выпускной бал из‑за отношений с девочкой по имени Алисса. Помочь подругам неожиданно решают бродвейские артисты, шоу которых недавно провалилось.

«Выпускной» появится на Netflix 11 декабря. В нем появятся Керри Вашингтон, Джо Эллен Пеллман, Ариана ДеБозе и Киган-Майкл Ки. Ранее к фильму вышли трейлер-тизер и трек «Wear Your Crown», в котором Мерил Стрип исполнила рэп.