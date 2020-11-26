Собянин: метро в Москве будет работать в новогоднюю ночь

Московское метро будет работать в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам мэра, власти города принимают все необходимые минимальные меры для противодействия коронавирусу. «Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе», — заявил Собянин.

«В любом случае город будем украшать, будем окружать наши улицы, парки, выставлять новогодние ели. Так что прогуляться по городу можно будет», — сказал мэр.

Собянин отметил, что около половины населения столицы уже имеет иммунитет к коронавирусу. Кроме того, в городе подготовлены около 300 пунктов вакцинации, и свыше 20 тыс. москвичей сделали прививки препаратом «Спутник V».

Тем не менее, коронавирусные ограничения в городе продлятся до 15 января. 30% сотрудников должны будут работать дистанционно, а всем людям в зоне риска рекомендовано оставаться дома. При этом школьники с 1 по 5 класс продолжат занятия очно.