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Миккельсен в роли Грин-де-Вальда, новый альбом Антона Маскелиаде и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:12

В России выявили 25 487 случаев коронавируса за сутки — это новый рекорд. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 187 990.

В Москве продлили до 15 января режим удаленной работы для предприятий и самоизоляцию для пенсионеров. «Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной», — считает Собянин.

Российский бюджет на 2021–2023 годы впервые за три года будет дефицитным — расходы превысят доходы почти на 5,5 трлн рублей. Гасить его собираются госзаймами.

Каждый десятый пользователь рунета опасается преследований из‑за шуток о политике, показало исследование. Юзеры боятся, что за подобный юмор «за ними придут».

«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей. Специальная отметка появится вместо даты и времени последнего визита, если родственники умершего захотят оставить его профиль.

Адвокат Диего Марадоны рассказал, что скорая ехала к футболисту больше получаса. Он назвал это «преступным идиотизмом» и заявил, что попросит провести тщательное расследование.

В Дании убитые из‑за коронавируса норки вылезли из могил. Нет, это не нашествие зомби: мертвых животных вытолкнуло на поверхность из‑за газов.

Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях» и исполнит роль темного волшебника Грин-де-Вальда. Тем временем самому Деппу отказали в апелляции по иску о клевете против The Sun.

Дензел Вашингтон, Изабель Юппер и Дэниел Дей-Льюис возглавили топ-3 списка лучших актеров ХХ века по версии The New York Times. Сами журналисты назвали свой рейтинг «точно субъективным и, вероятно, скандальным из‑за некоторых упущений».

«25/17» выпустила EP «Байки из склепа. Часть 3», «Комсомольск» — клип «Иванова» о том, что счастье рядом, а Антон Маскелиаде поделился новым альбомом «Контра».

В ноябре вышел «Магазин под диваном» — авантюрный роман автогонщика и телевизионного продюсера Олега Харука. Это первая книга из серии «историй неуспеха» двух приятелей, русского и украинца, Саши Петрова из Москвы и украинца Оскара из Торонто. Книга написана «по мотивам реальных событий» — собственного опыта создания телемагазина и жизни в Бразилии. В следующих книгах будут сюжеты о провале стартапов в Силиконовой долине и духовных поисках в Гималаях.

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