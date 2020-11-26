В приложении московского Дептранса появились заказ такси, каршеринг и аренда самокатов

Московский Дептранс обновил свое мобильное приложение «Московский транспорт». Теперь в нем можно заказать такси, арендовать электросамокат или автомобиль и узнать загруженность транспорта.

Отслеживать передвижение общественного транспорта теперь можно на карте в режиме реального времени. Там также указано, когда примерно придет ваш маршрут и как сильно загружен транспорт.

При построении маршрута будут учитываться все виды транспорта, включая такси, каршеринг, прокат самокатов и велосипедов. Частые и регулярные маршруты теперь можно добавить в «Избранное».

Из приложения можно заказать такси «Яндекс Go» и «Ситимобил», арендовать самокаты Urent и Whoosh или воспользоваться услугами любого из операторов каршеринга, которые работают в Москве.

В начале октября столичный Дептранс запустил онлайн-платформу для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам. В нем собраны анкеты животных из московских и подмосковных приютов.