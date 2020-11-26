В Москве поверх снега положили газон

«Друг прислал фото с юго-востока Москвы, я думал, прикол, а оказалось, это он лично данное действо сфотографировал. Видимо, кто‑то очень важный едет», — предположил юзер.

Мнения пользователей относительно рациональности поступка разделились. Кто‑то заявил, что такой тип газона можно укладывать и зимой, другие отметили, что могут появиться ямы, а трава вряд ли приживется.

Часть комментаторов предложила коммунальщикам лучше просто покрасить снег в зеленый. Некоторые уверены, что газон уложили исключительно для отчета, а потом убрали.