Виталий Кличко издал сборник собственных цитат. Он называется «Кто не слышал, тот увидит»

В книгу вошли 16 иллюстрированных высказываний Кличко (если не считать того, что на обложке). Среди них, к примеру, «Александр, как вас зовут?», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине» и «Чтобы холодная вода стала горячей, ее нужно подогреть».

Мэр Киева Виталий Кличко издал книгу с собственными цитатами под ироничным названием «Кто не слышал, тот увидит». Презентация сборника проходила на ютьюб-канале политика.

«Книга будет поднимать настроение людям, потому что сегодня, в тех условиях пандемии, в которых мы живем, нам необходимы позитивные эмоции и хорошее настроение, которого, к сожалению, в последнее время не хватает», — сказал на презентации мэр Киева.

Сборник вышел тиражом в 3000 экземпляров. Деньги от продажи Кличко обещал отправить в благотворительный фонд.