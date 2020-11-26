Российские актеры и инфлюэнсеры примерили 3D-коллекцию от more.tv и replicant.fashion

Коллекцию должны запустить 1 декабря — тогда специально для поклонников устроят 100 бесплатных примерок. Те, кто быстрее всех оформит заказ, смогут примерить цифровые луки.

Одежда существует только в виде 3D-моделей. Для ее примерки нужны только фотографии человека, на которые дизайнеры накладывают цифровую модель. Цифровая коллекция полностью экологична.

«В коллекции представлены оммажи на главные смыслы, вещи и идеи сериала — синий спортивный костюм «Боги футбола», лонгслив с принтом, поддетый под футболку, худи со знаковыми кадрами из разных серий», — рассказала дизайнер физической и цифровой одежды Регина Турбина из Replicant.fashion, занимавшаяся коллекцией.

В коллекцию вошли девять вещей. Их примере на себе исполнители главных ролей в «Трудных подростках»: Глеб Калюжный, Сергей Новосад, Алена Швиденкова, Святослав Рогожан, Виталий Андреев, Владимир Гарцунов, Мила Ершова и Анастасия Крылова. Также вещи коллекции можно увидеть на актрисах Анне Чиповской («Псих»), Варваре Шмыковой и Ирине Носовой («Чики»), актере Никите Еленеве (Happy End), а также инфлюэнсерах Данииле Трабуне, Лизе Серповой и многих других.

Как рассказали в More.tv, сервис обратился к маркетплейсу и коммьюнити цифровой одежды Replicant.fashion, потому что «самовыражение — одна из главных ценностей современных подростков, которую они обычно демонстрируют во внешнем виде».