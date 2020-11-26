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Власти Германии выплатят по 3000 евро военным-геям в виде компенсации за дискриминацию

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:42

Власти Германии решили выплачивать компенсацию военным-геям, которых из‑за сексуальной ориентации ограничивали в продвижении по службе, увольняли, лишали пенсий или судили. Размер выплаты составит 3000 евро, передает DW.

Законопроект распространяется на тех, кого дискриминировали до 2000 года, — пока военным-геям не разрешили открыто заявлять о своей ориентации. В первую очередь компенсацию получат люди, которых судили за гомосексуальные акты, произошедшие по согласию: речь о процессах 1950-х годов, когда секс между людьми одного пола считался незаконным.

Сейчас законопроект, предложенный правительством, находится на рассмотрении в парламенте. Если его примут, компенсацию получат минимум тысяча человек. Представитель группы по защите ЛГБТ в бундесвере Свен Беринг поддержал инициативу правительства, но посчитал, что законопроект следует доработать.

«Пострадавших не повышали, увольняли или лишали пенсии. Немецкие вооруженные силы нанесли значительный финансовый ущерб, превышающий предложенные 3000 евро», — сказал Беринг.

Вопрос о выплатах компенсаций подняли после того, как Минобороны Германии опубликовало доклад о дискриминации ЛГБТ-персон в армии. По этому случаю ведомство впервые официально извинилось за угнетение геев в бундесвере.

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