Дефицит российского бюджета за три года составит 5,5 трлн рублей. Гасить его собираются госзаймами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы. Впервые за три года он будет дефицитным — расходы превысят доходы почти на 5,5 трлн рублей.

В 2021 году дефицит запланирован в размере 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП при доходах в 18,77 трлн рублей и расходах в 21,52 трлн. В 2022 году дефицит заложен на уровне 1,25 трлн рублей (1% ВВП), прогнозируемые доходы — 20,64 трлн рублей, расходы — 21,88 трлн. В 2023-м дефицит — 1,412 трлн рублей, доходы — 22,26 трлн, расходы — 23,67 трлн.

Гасить дефицит бюджета планируют в основном за счет государственных займов. За три года их размер должен составить около 7,5 трлн рублей.

Бюджет сверстан исходя из ожидаемой цены на нефть марки Urals в размере 45,3 долларов за баррель в 2021 году, 46,6 долларов за баррель в 2022 году и 47,5 долларов — в 2023-м. Прогнозируемый уровень инфляции: в 2021 году — 3,7%, в 2022 году — 4%, в 2023-м — 4%.

Объем ВВП запланирован на уровне 115,53 трлн рублей в 2021 году, 124,22 трлн рублей в 2022 году и 138,82 трлн в 2023-м.

Основными источниками роста доходов в правительстве рассматривают увеличенные поступления от нефти и газа, а также изменение налогообложения. В частности, отмену части льгот в нефтяном секторе, повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей удобрений, увеличение акциза на табачную продукцию и введение прогрессивного НДФЛ.

Бюджеты на 2019 и 2020 годы были профицитными, то есть предполагали, что доходы будут превышать расходы. Ранее в течение нескольких лет федеральные бюджеты были дефицитными.