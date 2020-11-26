В «Сапсанах» появятся купе со спальными местами

«Российские железные дороги» (РЖД) к 2022 году запустят новые поезда «Сапсан», в которых будут не только сидячие места, но и спальное купе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы компании Дмитрия Пегова.

«Там будет новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда «Сапсан» — это закрытое спальное купе. Некоторые пассажиры просят сделать купе в «Сапсане», чтобы можно было закрыться, уединиться. Сейчас спального купе пока нет, но мы долго обсуждали, как это можно будет сделать», — рассказал Пегов.

По его словам, РЖД уже удаленно поучаствовали в выпуске первого кузова вагона из новой партии. Компания планирует сделать по одному купе на весь поезд во всех «Сапсанах», даже в тех, которые уже эксплуатируются. «Это будет типовая конструкция, которую можно будет смонтировать в любой поезд», — отметил замглавы компании.

Сейчас между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом курсируют 16 «Сапсанов». Во всех них есть купе-переговорная, где стоят четыре кресла — но нет полок для лежания.

В прошлом году РЖД начала модернизировать «Сапсаны» из первой партии, но весной 2020 года процесс была остановлен из‑за пандемии. Сейчас, когда поставки части оборудования восстановились, работы вновь возобновлены.