«Преступный идиотизм»: скорая ехала к Диего Марадоне больше 30 минут, рассказал его адвокат

Матиас Морла, адвокат Диего Марадоны, умершего 25 ноября, рассказал, что скорая ехала к аргентинскому футболисту слишком долго. Об этом он написал у себя в твиттере.

«Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом. Это нельзя оставлять незамеченным, я буду просить провести расследование со всеми вытекающими последствиями», — заявил Морла (цитата по ТАСС).

Адвокат добавил со ссылкой на отчет прокуратуры, что Марадона целых 12 часов провел без присмотра медицинского персонала, нанятого для наблюдения за состоянием футболиста.

Ранее Морла рассказал, что причиной смерти Марадоны стал сердечный приступ. Чемпиону мира-1986 и автору лучшего гола в истории чемпионатов мира по футболу было 60 лет. В связи со смертью легендарного футболиста в Аргентине объявили трехдневный траур.