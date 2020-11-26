Джонни Деппу отказали в апелляции по иску о клевете против The Sun

Британский суд отказал Джонни Деппу в апелляции на решение в пользу газеты The Sun, против которой актер подал иск о клевете. Об этом сообщает Sky News.

Судья посчитал, что для обжалования у Деппа не хватает «разумных» оснований. Теперь актеру придется выплатить 628 тыс. фунтов стерлингов издателю таблоида за судебные издержки. Это решение актер может оспорить в апелляционном суде до 7 декабря.

В начале ноября Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского журнала The Sun. Актер требовал от издания 50 млн долларов из‑за материала, в котором говорилось, что он применял психологическое и физическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд. Суд встал на сторону таблоида.

Сразу после этого Warner Bros. попросила Деппа оставить роль Геллерта Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» — его заменит Мадс Миккельсен. При этом студия согласилась выплатить актеру восьмизначный гонорар, несмотря на то, что он успел сняться только в одной сцене.