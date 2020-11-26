Проект «Teo» выпустил новый (очень красивый!) клип на песню «Hunter»

Проект «Тео» выпустил клип на песню «Дикая». Создателем и продюсером видео выступила Марина Буланцева, режиссером — Марина Решетникова, а оператором — Валерия Йонсен.

По словам вокалистки Тео Таовы, клип посвящен вопросу о том, можно ли остановить время. Для его создания Буланцева вместе с Решетниковой несколько месяцев исследовали образы древнегреческой мифологии и в итоге создали собственный миф — богиня молодости Геба замораживает время, за что ее наказывает повелительница судеб, мойра Клото.

«Я решила отказаться от знакомых всем локаций и перенести всю съемку в белый павильон. В нем мы самостоятельно вместе с командой художников выстраивали декорации с нуля. Отдельным элементом выступил коридор из зеркал, лазера и тумана, который я придумала вместе с оператором-постановщиком Валерией Йонсен. Ее мрачный визуальный язык обогатил нашу историю, сделав ее мистической и сказочной», — рассказала продюсер клипа.