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На песню Земфиры «Хочешь?» сняли клип про детей, борющихся с онкологией

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:25

Режиссер Евгений Морозов и кинооператор Владислав Опельянц сняли клип на песню Земфиры «Хочешь?» для фонда «Подари жизнь». Об этом представители фонда рассказали «Афише Daily».

Видео получило название «Дети сильнее, чем мы думаем». В нем рассказывается история детей, которые сражаются с онкологией. Они бегут из темного леса (символизирует сложное лечение) и скрываются от вязкого тумана (тоже символ — болезнь).

Каждый ребенок хочет добраться домой, где его дут родители и друзья. ПО дороге детям помогают прохожие — благотворители и волонтеры, врачи и многие другие.

Как рассказали представители «Подари жизнь», борьба с болезнью похожа на марафон. Подопечные фонда выходят на эту дистанцию каждый день и не знают, сколько еще предстоит.

«Основная идея заключалась в том, что дети в своем восприятии жизни, в своих простых реакциях на события жизни больше похожи на животных, чем на взрослых людей. Когда олень пасется на лугу и на него нападет хищник, он реагирует молниеносно: адреналин впрыскивается в кровь и олень убегает прочь. И если ему удалось убежать от хищника, то уже через 15 минут он будет спокойно пастись на другом лугу. Никаких лишних движений, суеты и рефлексии, присущих взрослому человеку. Никаких вопросов к мирозданию. Полное и безоговорочное принятие жизни. В нашей истории болезнь — это хищник. А дети — это олени», — рассказал Морозов.

Специально к выходу клипа «Подари жизнь создал специальную страницу. На ней рассказывается, как помочь детям. Также на сайте можно оформить пожертвование.

Выход клипа прокомментировала актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. «Этот клип — это наше общее желание показать, как кино, искусство может предложить новый язык и новый взгляд для рассказа о социальных проблемах и о благотворительности», — заявила она.

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