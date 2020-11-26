На песню Земфиры «Хочешь?» сняли клип про детей, борющихся с онкологией

Режиссер Евгений Морозов и кинооператор Владислав Опельянц сняли клип на песню Земфиры «Хочешь?» для фонда «Подари жизнь». Об этом представители фонда рассказали «Афише Daily».

Видео получило название «Дети сильнее, чем мы думаем». В нем рассказывается история детей, которые сражаются с онкологией. Они бегут из темного леса (символизирует сложное лечение) и скрываются от вязкого тумана (тоже символ — болезнь).

Каждый ребенок хочет добраться домой, где его дут родители и друзья. ПО дороге детям помогают прохожие — благотворители и волонтеры, врачи и многие другие.

Как рассказали представители «Подари жизнь», борьба с болезнью похожа на марафон. Подопечные фонда выходят на эту дистанцию каждый день и не знают, сколько еще предстоит.