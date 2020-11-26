«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей

Соцсеть «ВКонтакте» стала добавлять специальные отметки на страницы пользователей, которых нет в живых. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь вместо даты и времени последнего визита появится надпись «Страница умершего человека». В поиске и списках друзей эта отметка отображаться не будет.