«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей

Соцсеть «ВКонтакте» стала добавлять специальные отметки на страницы пользователей, которых нет в живых. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Теперь вместо даты и времени последнего визита появится надпись «Страница умершего человека». В поиске и списках друзей эта отметка отображаться не будет.
Надпись появится на странице, если родственники умершего захотят оставить его профиль. Для этого нужно обратиться в службу поддержки соцсети с фотографией свидетельства о смерти.
Подобный статус присваивает страницам и Facebook, если родственники или друзья умершего попросят об этом администрацию сервиса. Еще при жизни пользователь может назначить хранителя своего профиля, который после смерти владельца сможет принимать запросы на добавление в друзья, менять фото профиля и обложки.