В Дании убитые норки восстали из могил. Это не зомби-апокалипсис, виноваты газы!

В Дании тысячи норок поднялись из своих могил — ранее их убили из опасений, что животные могут распространять коронавирус. Об этом пишет The Guardian.

Как рассказал официальный представитель полиции Томас Кристенсен, по мере разложения тушек образовываются газы — это заставляет тела расширяться и мертвых норок буквально выталкивает из‑под земли.

Инцидент произошел в Западной Ютландии, где множество норок были похоронены на военном полигоне. Глубина их «братской могилы» — один метр. Как уточнил Кристенсен, при захоронении важно учитывать тип почвы. Почва в Западной Ютландии, по словам представителя полиции, слишком мягкая. Поэтому правоохранителям пришлось дополнительно засыпать захоронения норок землей.

В соцсетях начали шутить над восставшими из‑под земли норками. Датские интернет-пользователи размещают сообщения, в которых призывают «бежать, ведь норки идут за вами», и называют 2020 год «годом норки-зомби-убийцы-мутанта».

Датские СМИ тем временем выказали тревогу о том, что животные были захоронены слишком близко к озерам и подземным водам. Это вызвало опасение по поводу того, что мертвые норки могут вызвать загрязнение источников питьевой воды. Правительство Дании уже обвинили в том, что оно использует окружающую среду как свалку.

Как заявила чиновница из совета по водным ресурсам Сьюзан Мюнстер, правительство не осознает последствий происходящего. Она уточнила, что как минимум два датских мэра потребовали выкопать норок и сжечь их.

В министерстве окружающей среды ответили, что явление было лишь «временной проблемой, связанной с процессом разложения». По словам представителей министерства, территория, где норки поднялись из могил, будет контролироваться 24 часа в сутки, пока не возведут забор, «чтобы избежать потенциальных проблем для животных и людей».

Кристенсен отметил, что мертвые норки почти не заразны для людей (в отличие от живых) — однако в их мехе все еще может сохраняться незначительное количество бактерий. Он добавил, что контакта с мертвыми животными стоит в принципе избегать.

В начале ноября стало известно, что правительство Дании решило убить все поголовье норок в стране из‑за того, что среди животных распространяется мутировавшая форма коронавируса, которая передается человеку.

Позже в правительстве признали, что приняли это решение без законного основания. Теперь власти разрабатывают законопроект, который позволит правительству принимать решения о забое норок в чрезвычайных обстоятельствах.