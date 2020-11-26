Житель Ростовской области получил два года колонии из‑за комментария под видео о теракте

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии 22-летнего жителя Мартыновского района Ростовской области Дениса Щебетуна из‑за комментария под видео о теракте. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Щебетуна признали виновным по статьям о призывах к экстремистской деятельности и публичном оправдании терроризма.

Комментарий, по данным следствия, молодой человек оставил 19 марта 2019 года в неназванной соцсети. В нем, как считают следователи, он оправдывал идеологию и практику терроризма, указывал, что террористы нуждаются в поддержке.

Представители суда заявили, что Щебетун признал свою вину. Сам осужденный пока не давал комментариев СМИ относительно своего приговора.

Под видео с каким именно терактом Щебетун оставил комментарий, не уточняется, но 15 марта 2019 года (за несколько дней до указанного комментария) ультраправый австриец Брентон Харрисон Таррант застрелил 51 человека и ранил еще 49 в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч.