Disney уволит около 32 тыс. сотрудников из‑за закрытия Диснейлендов

Компания Disney уволит в первой половине 2021 года около 32 тыс. своих сотрудников, пишет Reuters. Сокращения коснутся в основном сотрудников Диснейлендов — из‑за пандемии часть из них закрыта, а другие столкнулись с падением числа клиентов.

В конце сентября Disney сообщала о планах уволить 28 тыс. человек из своих парков развлечений. Представитель компании уточнил, что цифра в 32 тыс. включает этих сотрудников.

В ноябре Disney отчиталась о 2,8 млрд долларов убытков на фоне пандемии за год. Как пишет CNBC, еще около 37 тыс. работников различных подразделений медиаконгломерата находятся в вынужденных отпусках.

Из‑за коронавируса Диснейленды в 2020 году долгое время не работали. Парк развлечений в Калифорнии так и не открылся, парк во Франции открылся лишь на короткое время, но затем вновь приостановил работу.

Диснейленд во Флориде вынужден работать с жесткими ограничениями — социальным дистанцированием и масочным режимом. Парки в Шанхае, Гонконге и Токио продолжают функционировать.