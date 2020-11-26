Каждый десятый пользователь рунета опасается преследований из‑за шуток о политике

Три четверти активных пользователей российского сегмента интернета предпочитают не публиковать шутки о политике, а каждый десятый боится, что «за ним придут» из‑за таких публикаций. Об этом пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования ESET.

Среди активных пользователей рунета 10% опасаются преследований за размещение политических шуток. Причем беспокойство не зависит от пола и возраста. Еще 75% предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Рискуют с таким юмором чаще молодые люди, но даже они стараются использовать приватные каналы коммуникации.

При этом в разных регионах на этот вопрос отвечали по-разному. Самыми закрытыми в плане публичных шуток о политике оказались пользователи из Хабаровска. Там не боятся последствий только 13%.

Чаще остальных позволяют себе политический юмор в Екатеринбурге и Казани — в них не боятся шутить публично 37 и 30% соответственно. И лишь 3% в этих городах боятся последствий.

Среди москвичей внимания правоохранителей боятся 13% опрошенных, а 63% — стараются не шутить о политике. При этом только 2% общаются в закрытых каналах и группах.