Группа «25/17» выпустила новый EP «Байки из склепа. Часть 3»

Группа «25/17» выпустила третью часть «Баек из склепа» — трилогии мини-альбомов, выходивших в течение осени. Послушать EP можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.
«Есть время танцевать и время думать. Время подпевать и время молчать. Самая эклектичная часть «Баек», — говорится в описании релиза.
Первый EP из серии «Байки из склепа» вышел в середине сентября. На нем были фиты с Оксимироном, Елкой и Хаски. Описывая его настроение, музыканты говорили, что это «тоска о потерянном рае, который при ближайшем рассмотрении может оказаться своей противоположностью».
Вторая часть получилась танцевальной: «Что может быть глупее танцев? Люди, потея, совершают нелепые движения, стараясь продемонстрировать, что они в хорошей физической форме и готовы к спариванию». Третий альбом «25/17» характеризуют как самый разностильный.