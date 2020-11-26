Группа «25/17» выпустила новый EP «Байки из склепа. Часть 3»

«Есть время танцевать и время думать. Время подпевать и время молчать. Самая эклектичная часть «Баек», — говорится в описании релиза.

Первый EP из серии «Байки из склепа» вышел в середине сентября. На нем были фиты с Оксимироном, Елкой и Хаски. Описывая его настроение, музыканты говорили, что это «тоска о потерянном рае, который при ближайшем рассмотрении может оказаться своей противоположностью».

Вторая часть получилась танцевальной: «Что может быть глупее танцев? Люди, потея, совершают нелепые движения, стараясь продемонстрировать, что они в хорошей физической форме и готовы к спариванию». Третий альбом «25/17» характеризуют как самый разностильный.