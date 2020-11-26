В Якутии ректора задержали за обучение несуществующих студентов на 250 млн рублей

В Якутии задержали ректора Арктического государственного агротехнологического университета Ивана Слепцова. Его подозревают в незаконном получении 250 млн рублей на обучение несуществующих студентов, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, с 2016 года университет получил из федерального бюджета более 250 млн рублей на обучение 136 студентов, которые фактически даже не поступали в вуз. Деньги при этом тратились на другие цели, какие именно — пока неизвестно.

Против Слепцова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Другие фигуранты, помимо Слепцова, не называются.

Арктический государственный агротехнологический университет — базовый вуз Минсельхоза по подготовке специалистов для Севера. Подозреваемый возглавил его в 2016 году. Слепцов — кандидат экономических наук и член президиума регионального отделения партии «Единая Россия».