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The New York Times опубликовала рейтинг лучших актеров XXI века

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:26

Американская газета The New York Times опубликовала рейтинг лучших актеров XXI века. Его составили кинокритики издания Манола Даргис и Энтони Скотт.

По словам журналистов, список — «точно субъективный и, вероятно, скандальный из‑за некоторых упущений». Для выбора лучших артистов авторы рейтинга не использовали никакую формулу — они, по их же собственному признанию, просто спорили.

Единогласным лидером списка стал Дэнзел Вашингтон — «титан экрана, который также является тонким и чувствительным мастером, с серьезной старомодной сценической подготовкой и сияющей натурой кинозвезды». По словам Даргис, его многолетняя карьера — «упрек расистской индустрии, в которой он работает».

Второе место в рейтинге заняла «бесстрашная и завораживающая, иногда пугающая, иногда странноватая» французская актриса Изабель Юппер. Третье место кинокритики отдали трехкратному лауреату «Оскара» Дэниэлу Дэй-Льюису, чья «аура величия», по их словам, «выросла до почти мистических размеров».

В топ-10 лучших актеров попали «непостижимый», «изобретательный» и якобы недооцененный Киану Ривз, Николь Кидман, от которой, по словам критиков, «невозможно оторвать взгляд», звезда «Паразитов» Сон Кан Хо, итальянский актер Тони Сервилло, китайская актриса Чжао Тао, Виола Дэвис и Сирша Ронан.

Также в рейтинг вошли Джулианна Мур, Хоакин Феникс, Тильда Суинтон, Оскар Айзек, Майкл Б. Джордан, Ким Мин-хи, Элфри Вудард, Уиллем Дефо, Уэс Стьюди, Роб Морган, Катрин Денев, Мелисса Маккарти, Махершала Али, Сония Брага и Гаэль Гарсия Берналь.

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