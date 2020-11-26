Ангела Меркель продлила карантин в Германии. Он должен был закончиться 1 декабря

Карантин, связанный с пандемией COVID-19, продлится в Германии до конца декабря. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на канцлера страны Ангелу Меркель.

По словам канцлера, коронавирусные ограничения уже помогли остановить рост заболевших. Однако это «промежуточный успех», считает Меркель. Чтобы уберечь жителей Германии от инфекции, карантин придется продлить до 20 декабря, а правила для социальных контактов — до января.

«Мы не можем завершить ограничительные меры в конце ноября. <…> Скажу открыто, это будет нелегко, но мы попробуем», — сказала канцлер на пресс-конференции.

Повторный карантин в Германии ввели со 2 ноября: в стране закрылись кафе, бары, ночные клубы, бассейны, аквапарки, фитнес-клубы и все культурно-развлекательные пространства. Гражданам разрешили собираться в компании не более 10 человек при условии, что все участники встречи — члены максимум двух семей.