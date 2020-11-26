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Платформа о домашнем насилии Project911 запустил флешмоб #бьетнезначитлюбит ко Дню прав человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:48

Проект о проблеме домашнего насилия Project911 запустил флешмоб #бьетнезначитлюбит. Он стартовал в Международный день за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября и продлится до 10 декабря — в этот день отмечают День прав человека. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы акции.

Флешмоб призван привлечь внимание людей к проблеме домашнего насилия, которая остро стоит в российском обществе. По статистике МВД России, с насилием сталкивается каждая четвертая семья в стране. При этом ситуация за время пандемии ухудшилась — об этом сообщают 70% женщин, утверждает Центр «Анна».

Во флешмобе предлагают поучаствовать как жертвам домашнего насилия, так и всем, кому небезразлична эта тема. Для публикаций в Instagram и Facebook можно использовать AR-маску, созданную специально к акции. Project911 рекомендует в своих постах рассказывать о Всероссийской горячей линии для женщин, чтобы больше россиянок узнали ее телефон — 8-800-7000-600.

В «ВКонтакте» платформа представит интерактивный фильм «Game116». Он посвящен реальным историям женщин, пострадавших от домашнего насилия. На сайте Project911 появится тест на выявление риска насилия в отношениях. А Центр «Анна» запустит специальный сбор пожертвований для развития Всероссийской линии доверия.

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