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В Петербурге уволенного за коррупцию чиновника наградили «за особый вклад в развитие города»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:28

Петербургский парламент наградил почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году» бывшего главу комитета по благоустройству Виктора Шабнова, уволенного «в связи с утратой доверия». Об этом сообщил экс-руководитель штаба Навального в Северной столице Александр Шуршев.

По словам Шуршева, Шабнова уволили из комитета «из‑за конфликта интересов с официальной антикоррупционной формулировкой». Во главе ведомства Шабнов был дважды — в 2010–2011 годах и в 2015–2018 годах. 27 апреля 2018 года его имя внесли в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

По информации СМИ, Шабнов подписывал часть контрактов с фирмой своей супруги ООО «Корт». За 2015–2016 годы компания получила госзаказы на сумму почти 370 млн рублей.

О присуждении Шабнову почетного знака умолчали в отчете пресс-службы Законодательного собрания Петербурга. Однако о награде бывшему чиновнику написал депутат Борис Вишневский.

«Я был против, и еще пять депутатов. Есть достойные люди, а есть те, кого нельзя награждать», — отметил он.

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