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В «Авиапарке» пройдет фестиваль «Кино без барьеров». На нем покажут фильмы о людях с инвалидностью

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:46

В московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк» c 27 по 29 ноября пройдет кинофестиваль «Кино без барьеров». Он будет посвящен фильмам о людях с инвалидностью.

В программе киносмотра — 76 фильмов, в том числе «Арахисовый сокол» с Шайа ЛаБафом и Дакотой Джонсон и «Звук металла» с Оливией Кук и Ризом Ахмедом. Все ленты можно посмотреть бесплатно в кинотеатре «Каро Sky 17». Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте фестиваля. Многие фильмы также будут доступны для просмотра онлайн.

Некоторые герои и авторы картин лично встретятся с гостями смотра. Также во время кинофестиваля пройдут онлайн-воркшоп «Инклюзия в действии» и круглый стол «Инклюзия в кино и на телевидении» с участием актера Ара Джея Митта, известного по сериалу «Во все тяжкие». К творческим встречам с режиссерами можно будет подключиться в Zoom.

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