Для королевы Елизаветы II изготовят специальные антикоронавирусные перчатки

Для королевы Великобритании Елизаветы II, которой в следующем году исполнится 95 лет, изготовят специальные антикоронавирусные перчатки. Об этом сообщил The Telegraph.

Новый предмет для гардероба королевы создаст официальный изготовитель перчаток монарха Корнелия Джеймс. Она использует для перчаток Елизаветы II разрушающий вирусы и микробы материал, придуманный учеными из Швейцарии.

Перчатки не будут отличаться от обычных ни внешне, ни на ощупь, но помогут обезопасить Елизавету II. По информации издания, Джеймс представит Букингемскому дворцу два варианта аксессуара — хлопчатобумажную модель и шерстяную.

Ранее британская королева выпустила собственный джин с экстрактами растений из ее сада в поместье Сандрингем. Он стал уже третьим алкогольным напитком, представленным королевской семьей.