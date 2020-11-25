Zara Home представила коллекцию мебели и техники для музыкантов

Zara Home представила коллекцию предметов интерьера и техники для музыкантов под названием «Rooftop Symphony». Информация о линейке появилась на сайте компании.

Коллекцию создала парижский диджей и дизайнер Агата Мужин. Она разработала предметы в винтажном стиле, вдохновленные ее собственной эклектичной коллекцией виниловых пластинок. В линейку вошел деревянный стол из ясеня, созданный специально для музыкального проигрывателя и необходимых к нему аксессуаров.