Zara Home представила коллекцию мебели и техники для музыкантов

Zara Home представила коллекцию предметов интерьера и техники для музыкантов под названием «Rooftop Symphony». Информация о линейке появилась на сайте компании.
Коллекцию создала парижский диджей и дизайнер Агата Мужин. Она разработала предметы в винтажном стиле, вдохновленные ее собственной эклектичной коллекцией виниловых пластинок. В линейку вошел деревянный стол из ясеня, созданный специально для музыкального проигрывателя и необходимых к нему аксессуаров.
Также в «Rooftop Symphony» можно найти колонку, разработанную компанией Roth & Myers, беспроводные наушники от Audio Technica, несколько виниловых пластинок (например, с записями Стинга и Эллы Фицджеральд), а также лампу, зеркало, свечи, пепельницы, подушки, коробки и другие предметы интерьера.