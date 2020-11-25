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Сенат Франции призвал правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:38

Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом сообщается на сайте французского парламента.

По мнению 305 сенаторов, признание Нагорно-Карабахской Республики сможет препятствовать «экспансионистской политике» Турции, которая «представляет угрозу для безопасности Франции и Европы в целом».

«Сенат… призывает правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира», — говорится в документе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал подписание резолюции и назвал его «историческим решением». Однако в МИД Франции признание независимости Нагорного Карабаха считают бессмысленным.

«Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям минской группы (ОБСЕ), ни Европе», — заявил госсекретарь при МИД Жан-Батист Лемуан.

На данный момент Нагорно-Карабахская Республика не признана ни одной страной — членом ООН. В связи с этим в Азербайджане к резолюции французского сената отнеслись скептически — там ее назвали «обычным листком бумаги».

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