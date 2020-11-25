«Антивирусная композиция помогает не заразиться»: «Пятерочка» выпустила клип о социальной дистанции

В видео подростки без масок и перчаток подходят в магазине к пожилой женщине. Пенсионерка осуждает ребят за несоблюдение дистанции, а затем начинает танцевать и читать рэп о том, как покупатели должны себя вести в условиях коронавируса. К ней присоединяются другие посетители «Пятерочки»: кто‑то рекомендует пользоваться не кешем, а картами, другие — кассой самообслуживания.

И все при этом постоянно танцуют и поют. Есть в песне, например, такие слова: «Повсюду без всяких отмазок носите перчатки и маску — не инста, не театральную — носите маску реальную». В конце клипа подростки благодаря танцам оказываются в масках.

Также «Пятерочка» запустила танцевальный тикток-челлендж #ПятеркаЗаДистанцию под песню из клипа. С 24 по 26 ноября среди его участников разыграют iPad.