IKEA заменит непопулярные блюда с мясом аналогами из растительного сырья

IKEA к 2025 году заменит непопулярные блюда из мяса и курицы в меню своих российских ресторанов аналогами из растительного сырья. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

IKEA предложит покупателям больше вегетарианских и веганских блюд. В планах компании — ввод новых позиций в меню. В ресторанах в ближайшее время появятся блюда с «экодельками» (аналогом знаменитых фрикаделек) и линейка веганских десертов.

«Уже в этом году мы порадуем наших гостей вегетарианским хот-догом. Мы регулярно работаем над обновлением ассортимента, и новинки появляются в меню наших ресторанов и бистро три-четыре раза в год», — заявили в пресс-службе.

Весной IKEA раскрыла фирменный рецепт своих фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине. В 2017 году стало известно, что треть посетителей приходят в магазин только ради фрикаделек. Тогда директор по маркетингу Герд Дивальд назвал мясные шарики «лучшим продавцом диванов».