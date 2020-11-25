«Культраб» проведет онлайн-лекторий ко Дню борьбы против насилия над женщинами

Я люблю себя. Я не хочу быть удобной. Я не хочу унижаться, чтобы меня любили. Я не хочу секса, когда не хочу секса. Мое тело принадлежит мне. Моя любовь принадлежит мне.

В семье и школе меня учили быть мягкой. Учили терпеть, «потому что в мире столько важных вещей: муж, дети, семья». На «географии» мы изучали, что его границы всегда пересекают мои. Долгое время я не знала, что они вообще существуют. Но мое тело — это не территория чужого государства. Не военная зона.



из поста в инстаграме «Культраба»