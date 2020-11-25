«Культраб» проведет онлайн-лекторий ко Дню борьбы против насилия над женщинами

Марка одежды «Культраб» проведет 28 ноября онлайн-лекторий «Школа любви». Мероприятие посвятили Международному дню борьбы против насилия над женщинами.
С лекциями выступят активистка и участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, психологиня центра «Насилию.нет» Елена Голяковская, координатор проектов центра «Сестры» Наталья Тимофеева, адвокатесса Мари Давтян и соосновательница «Культраба» Алина Музыченко.
«Школа любви» пройдет 28 ноября с 11.00 до 16.00. Подробную программу лектория можно найти здесь. Для участия нужно зарегистрироваться тут.