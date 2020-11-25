В Японии увеличат субсидии на покупку электромобилей. Об этом сообщила NHK World Japan. Выплаты вырастут в 2021 году почти в два раза.

В настоящее время правительство Японии предлагает гражданам около 4000 долларов, однако Министерство окружающей среды уже готовит новую субсидию — в сумме выплаты могут составить примерно 8000 долларов.

Предполагается, что японцы потратят дополнительные деньги на установку в домах возобновляемых источников энергии, например, солнечных батарей. Они позволят водителям заряжать электромобили максимально экологичным путем.

В правительстве надеются, что новые субсидии помогут увеличить число людей, которые пользуются электромобилями. Пока такие автомашины популярны в Японии примерно настолько же, насколько в Германии и Франции: в прошлом году их купили только 20 тыс. японцев.