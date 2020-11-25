Главную елку Минска подсветят цветами государственного флага. Из этого сразу сделали мем

В Минске показали , как украсят улицы и площади к новогодним праздникам. По словам главы отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяны Бугорковой, главная елка белорусской столицы на Октябрьской площади будет с пиксельной подсветкой, как и в прошлом году.

Судя по дизайн-макетам, вечерами подсветка будет гореть красно-зеленым, в цвета государственного флага. Между тем в стране уже четвертый месяц идут масштабные протесты, одним из символов которых является бело-красно-белый флаг.

На фоне этого дизайн-макет елки сразу же превратили в мем. Например, в телеграм-канале «Чай з малинавым варэннем» предложили сделать подсветку в виде гигантского лица Александра Лукашенко.