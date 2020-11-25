MIEFF и 7-я Биеннале молодого искусства проведут серию онлайн-кинопоказов

Фестиваль экспериментального кино MIEFF и 7-я Московской международной биеннале молодого искусства проведут пять онлайн-кинопоказов в рамках проекта «Время совместных действий». Фильмы можно будет посмотреть с 30 ноября по 4 декабря на платформе non-fiction.film.

По словам организаторов, им удалось провести несколько показов в Музее Москвы, как это планировалось изначально, однако оставшиеся премьеры решили перенести в онлайн из‑за коронавируса.

Серия показов посвящена киноколлективам со всего света: рабочим-женщинам в Индии 1980-х (киноколлектив «Югантар»), СПИД-активистам и движениям за права женщин (репортажи DIVA TV), а также свидетелям кровопролитных военных конфликтов на Ближнем Востоке (игровые и документальные ленты сирийского объединения «Рожава»).

Российские участники программы — группа «Червоград-фильм» — покажут черно-белую немую фантасмагорию «Житие Гореслава Чуждоземного». Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание фильмов можно посмотреть тут.