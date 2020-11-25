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В России разработали законопроект об обязательной поддержке на смартфонах карт «Мир»

Анастасия Цой
Сегодня в 17:28

В России разработали законопроект, обязывающий поставщика платежного приложения для смартфона обеспечивать его интеграцию с национальной платежной системой «Мир». Об этом со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева пишет ТАСС.

«В отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой «Мир», отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы.

В настоящее время уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платежного приложения обеспечивать интеграцию с национальной платежной системой «Мир», — заявил Журавлев. Пока законопроект не внесен в Госдуму.

Национальную систему платежных карт (НСПК), то есть карты «Мир», создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под санкции из‑за Крыма.

Карты «Мир» не поддерживают Google Pay и Apple Pay, поэтому в 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое, однако, тоже не работает на устройствах Apple.

Глава НСПК Владимир Комлев заявлял, что «доступа к своему NFC-модулю Apple не предоставляет никому», поэтому карты «Мир» устройствами поддерживаться не будут.

Ранее персональная платежная система «Мир» попала в перечень российских приложений, которые должны будут предустанавливать на гаджеты.

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