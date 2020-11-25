Сельскому театру, собравшему деньги на ремонт туалета, повысили «статус»

В Красноярском крае Мотыгинский драматический театр решили передать в собственность региона после того, как его представители самостоятельно собрали средства на ремонт туалета в здании. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

Сотрудники регионального Минкультуры отметили, что театр «перерос» районный уровень и статус муниципального учреждения «сдерживает его развитие». Перевести Мотыгинский театр в краевое ведение чиновники решили, «учитывая уникальный статус учреждения».

При новом статусе театра руководство сможет «активнее применять частно-государственное партнерство в развитии». Площадка сможет участвовать в госпрограммах, а коллектив будет получать поддержку.

14 ноября художественный руководитель драмтеатра Дмитрий Турко объявил о краудфандинге на ремонт туалета. Всего за несколько дней учреждение смогло собрать 300 тыс. рублей. Провести восстановительные работы решили после того, как санузел закрыли из‑за отсутствия септика. В результате актерам пришлось справлять нужду на улице.

Население Мотыгино составляет всего 5000 человек, а расстояние от поселка до краевого центра — 260 км.