В Петербурге работодатели насильно удерживали в доме мужчину, который просил выплатить ему зарплату

В Петербурге полицейские освободили мужчину, которого из‑за просьбы отдать зарплату работодатели удерживали в частном доме, избивали и подвергали сексуальному насилию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой региональное управление МВД.

О том, что 42-летнего жителя Ленинградской области заперли в доме в поселке Сергиево, рассказал его брат. Полицейские приехали по указанному адресу и освободил мужчину.

Пострадавший рассказал, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих. Его поселили в частном доме и предоставили работу — он трудился на различных объектах в Петербурге. При этом зарплату ему так и не выплатили.

17 ноября он приехал к работодателям, потребовал отдать деньги и пригрозил, что будет жаловаться на их действия. После этого подозреваемые отобрали у него паспорт, мобильный телефон, избили его дубинкой и «совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера», говорится в сообщении регионального МВД.

Пострадавшего удерживали в доме до 24 ноября. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Против троих задержанных в возрасте 24, 39 и 44 лет возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера») и ч. 2 ст. 127 УК РФ («незаконное лишение свободы»).