Вышел трейлер комедийного сериала «Мистер Мэр» про мужчину, неожиданно ставшего главой Лос-Анджелеса

Вышел трейлер комедийного сериала «Мистер Мэр» от NBC. Главную роль в шоу исполнил Тед Дэнсон (сериалы «Фарго», «Хорошее место» и другие).

По сюжету успешный бизнесмен решил баллотироваться в мэры Лос-Анджелеса, чтобы впечатлить дочь-подростка. В итоге он побеждает на выборах и теперь должен понять, как управлять городом, все-таки наладить отношения с дочкой и разобраться с растущей популяцией койотов.

Шоураннерами выступают Тина Фей (сериал «Студия 30») и Роберт Кэрлок (сериалы «Друзья», «Студия 30»). «Мистер Мэр» выйдет 7 января.