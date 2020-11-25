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Вышел трейлер комедийного сериала «Мистер Мэр» про мужчину, неожиданно ставшего главой Лос-Анджелеса

Анастасия Цой
Сегодня в 15:46

Вышел трейлер комедийного сериала «Мистер Мэр» от NBC. Главную роль в шоу исполнил Тед Дэнсон (сериалы «Фарго», «Хорошее место» и другие).

По сюжету успешный бизнесмен решил баллотироваться в мэры Лос-Анджелеса, чтобы впечатлить дочь-подростка. В итоге он побеждает на выборах и теперь должен понять, как управлять городом, все-таки наладить отношения с дочкой и разобраться с растущей популяцией койотов.

Шоураннерами выступают Тина Фей (сериал «Студия 30») и Роберт Кэрлок (сериалы «Друзья», «Студия 30»). «Мистер Мэр» выйдет 7 января.

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