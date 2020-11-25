Заснеженные улицы Готэма и бэт-пещера на новых кадрах со съемок «Бэтмена»

В сети появились новые кадры со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза. Это фотографии декораций, которые дают представление о том, каким будет Готэм в предстоящем фильме.

На снимки попали несколько локаций: заснеженный перекресток и площадь со статуями, дома после бомбежки, а также здание, напоминающее верфь или депо. С коптера также удалось снять внешний вид бэт-пещеры, которая покрыта деревьями и находится рядом с водоемом.

📸 | Mais imagens do set de de The Batman.



Via: @DailyMailCeleb pic.twitter.com/jbVwo2gpAo — The Batman Brasil (@TheBatmanBRA) November 24, 2020

Новый «Бэтмен» расскажет о становлении Темного рыцаря на пути борца с преступностью. Антагонистом в картине должен выступить Загадочник в исполнении Пола Дано. В начале октября стало известно, что премьеру «Бэтмена» перенесли на 4 марта 2022 года, чтобы картина в прокате не столкнулась с «Дюной» Дени Вильнева. Первый трейлер «Бэтмена» посмотреть можно здесь.