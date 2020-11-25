Актеры «Наполеона Динамита» проведут онлайн-встречу для благотворительности

Актеры культового фильма «Наполеон Динамит» проведут совместную онлайн-трансляцию. Об этом сообщает CoS.
Участниками стрима «Cyber Dynamite» станут Джон Хедер, сыгравший заглавного героя, Эфрен Рамирес, исполнивший роль Педро, Джон Грис, сыгравший дядюшку Рико, и Тино Мейджорино, сыгравшая Деб. К ним присоединятся Шондрелла Эйвери (ЛаФонда), Хейли Дафф (Саммер) и
еще несколько гостей, имена которых пока держат в тайне.
Артисты обсудят своих героев, вспомнят истории со съемок картины и порассуждают о том, что бы с их персонажами происходило сейчас. Зрителям трансляции предложат перевести деньги фонду The Hunger Project, который борется с проблемой мирового голода.
В этом году в благотворительных целях провели онлайн-встречу на ютьюб-канале Джоша Гэда актеры и создатели трилогии «Назад в будущее». Многие фанаты ожидали, что в эфире передачи создатели объявят о съемках четвертой части, но этого не случилось.